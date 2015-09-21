​Определились стадионы, в которых пройдет Чемпионат Европы 2016 года

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Определились стадионы, в которых пройдет предстоящий в 2016 году Чемпионат Европы среди футболистов в возрасте до 17-ти лет.

Об этом Report сообщил генсек АФФА Эльхан Мамедов.

По его словам, все игры финального этапа с участием 16-ти команд будут организованы в Баку. Для этого будут выделены следующие стадионы - Бакинский олимпийский стадион, Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, Bakcell Arena, принадлежащий клубу "Карабах" стадион в поселке Сураханы, который в скором времени будет передан в пользование футболистов, а также Dalğa Arena в Мардакянах и стадион "Элинджа" в Масазыре.

Отметим, что Чемпионат Европы пройдет в мае будущего года.