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    ​Определились стадионы, в которых пройдет Чемпионат Европы 2016 года

    Для игр финального этапа выделят 6 арен

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Определились стадионы, в которых пройдет предстоящий в 2016 году Чемпионат Европы среди футболистов в возрасте до 17-ти лет.

    Об этом Report сообщил генсек АФФА Эльхан Мамедов.

    По его словам, все игры финального этапа с участием 16-ти команд будут организованы в Баку. Для этого будут выделены следующие стадионы - Бакинский олимпийский стадион, Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, Bakcell Arena, принадлежащий клубу "Карабах" стадион в поселке Сураханы, который в скором времени будет передан в пользование футболистов, а также Dalğa Arena в Мардакянах и стадион "Элинджа" в Масазыре.

    Отметим, что Чемпионат Европы пройдет в мае будущего года. 

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