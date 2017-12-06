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    Определились соперники сборных Азербайджана по футболу U17 и U19

    Состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы среди футбольных команд U17 и U19.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, сборная Азербайджана U19 получит место в I группе вместе с Грузией, Израилем и Лихтенштейном.

    Матчи пройдут 14, 17 и 20 ноября 2018 года в Грузии.

    А сборная U-17 будет бороться в VIII группе вместе с Чехией, Норвегией и Албанией. Матчи пройдут 23, 26 и 29 октября 2018 года в Албании. 

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