    Футбол
    • 28 августа, 2025
    • 21:14
    Лига чемпионов: Определились все соперники Карабаха в общем этапе - ОБНОВЛЕНО-3

    Стали известны все соперники "Карабаха" в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, согласно результатам жеребьевки, чемпион Азербайджана сыграет на выезде с "Ливерпулем" (Англия), "Бенфикой" (Португалия), "Наполи" (Италия) и "Атлетико" (Испания), а дома - с "Челси" (Англия), "Айнтрахтом" (Германия), "Аяксом" (Нидерланды) и "Копенгагеном" (Дания).

    Отметим, что матчи первого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 16-18 сентября. Встречи последнего тура состоятся 28 января 2026 года.

    Этап плей-офф стартует 17-18 февраля. Финал турнира пройдет 30 мая в венгерской столице Будапеште.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın Liqa mərhələsindəki bütün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB-3

