Лига чемпионов: Определились все соперники "Карабаха" в общем этапе - ОБНОВЛЕНО-3

Стали известны все соперники "Карабаха" в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, согласно результатам жеребьевки, чемпион Азербайджана сыграет на выезде с "Ливерпулем" (Англия), "Бенфикой" (Португалия), "Наполи" (Италия) и "Атлетико" (Испания), а дома - с "Челси" (Англия), "Айнтрахтом" (Германия), "Аяксом" (Нидерланды) и "Копенгагеном" (Дания).

Отметим, что матчи первого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 16-18 сентября. Встречи последнего тура состоятся 28 января 2026 года.

Этап плей-офф стартует 17-18 февраля. Финал турнира пройдет 30 мая в венгерской столице Будапеште.

21:05

Стали известны шесть команд, с которыми "Карабах" встретится в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, соперниками "скакунов" из III корзины стали "Аякс" (Нидерланды) и "Наполи" (Италия).

20:52

Определились соперники "Карабаха" в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, соперниками "скакунов" из первой корзины станут английские клубы "Челси" и "Ливерпуль", а из второй португальская "Бенфика" и германский "Айнтрахт".