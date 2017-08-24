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    Определились соперники "Карабаха" в Лиге чемпионов - СПИСОК

    Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов по футболу© Report.az

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

    Как сообщает Report, на официальной церемонии в Монако определились также соперники "Карабаха", впервые в истории Азербайджана представленного в турнире самых престижных клубов континента.

    В группе С соперниками агдамской команды стали клубы "Челси" (Англия), "Атлетико" (Испания) и "Рома" (Италия).

    Матчи первого тура пройдут 12-13 сентября. Последующие туры состоятся 26-27 сентября, 17-18 октября, 31 октября - 1 ноября, 21-22 ноября и 5-6 декабря. 

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