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    ​Определились соперники "Хазар-Лянкяран"

    Среди них есть также клуб Касымпаша

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Продолжающая летний учебно-тренировочный сбор в турецком регионе Каппадокия команда "Хазар-Лянкяран" свою первую проверочную игру проведет 11 июля.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команда встретится с представителем 3-ей турецкой лиги - "Нигдеспор".

    Встреча состоится в 20:00 по бакинскому времени на тренировочной площадке отеля, где разместились азербайджанские футболисты.

    А 13 июля "Хазар-Лянкяран" испытает силы на встрече с представителем суперлиги - клубом "Касымпаша".

    Этот матч также состоится на вышеуказанной тренировочной площадке в 19:30 по бакинскому времени. 

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