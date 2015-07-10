​Определились соперники "Хазар-Лянкяран"

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Продолжающая летний учебно-тренировочный сбор в турецком регионе Каппадокия команда "Хазар-Лянкяран" свою первую проверочную игру проведет 11 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, команда встретится с представителем 3-ей турецкой лиги - "Нигдеспор".

Встреча состоится в 20:00 по бакинскому времени на тренировочной площадке отеля, где разместились азербайджанские футболисты.

А 13 июля "Хазар-Лянкяран" испытает силы на встрече с представителем суперлиги - клубом "Касымпаша".

Этот матч также состоится на вышеуказанной тренировочной площадке в 19:30 по бакинскому времени.