 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче" в Лиге Европы

    Галатасарай встретится с Лацио, а Фенербахче - с Локомотивом

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы по футболу. 

    Как сообщает Report, в результате жеребьевки "Галатасарай" встретится с "Лацио", а "Фенербахче" - с "Локомотивом".

    "Валенсия" (Испания) - "Рапид" (Вена, Австрия)

    "Фиорентина" (Италия) - "Тоттенхем" (Англия)

    "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Порту" (Португалия)

    "Фенербахче" (Турция) - "Локомотив" (Москва, Россия)

    "Андерлехт" (Бельгия) - "Олимпиакос" (Греция)

    "Мидтьюлланн" (Дания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

    "Аугсбург" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)

    "Спарта" (Прага, Чехия) - "Краснодар" (Россия)

    "Галатасарай" (Турция) - "Лацио" (Италия)

    "Сьон" (Швейцария) - "Брага" (Португалия)

    "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Шальке" (Германия)

    "Олимпик" (Марсель, Франция) - "Атлетик" (Испания)

    "Сельвия" (Испания) - "Мольде" (Норвегия)

    "Спортинг" (Португалия) - "Байер" (Германия)

    "Вильярреал" (Испания) - "Наполи" (Италия)

    "Сент-Этьен" (Франция) - "Базель" (Швейцария).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi