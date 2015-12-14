Определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче" в Лиге Европы

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы по футболу.
Как сообщает Report, в результате жеребьевки "Галатасарай" встретится с "Лацио", а "Фенербахче" - с "Локомотивом".
"Валенсия" (Испания) - "Рапид" (Вена, Австрия)
"Фиорентина" (Италия) - "Тоттенхем" (Англия)
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Порту" (Португалия)
"Фенербахче" (Турция) - "Локомотив" (Москва, Россия)
"Андерлехт" (Бельгия) - "Олимпиакос" (Греция)
"Мидтьюлланн" (Дания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Аугсбург" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия)
"Спарта" (Прага, Чехия) - "Краснодар" (Россия)
"Галатасарай" (Турция) - "Лацио" (Италия)
"Сьон" (Швейцария) - "Брага" (Португалия)
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Шальке" (Германия)
"Олимпик" (Марсель, Франция) - "Атлетик" (Испания)
"Сельвия" (Испания) - "Мольде" (Норвегия)
"Спортинг" (Португалия) - "Байер" (Германия)
"Вильярреал" (Испания) - "Наполи" (Италия)
"Сент-Этьен" (Франция) - "Базель" (Швейцария).
Sport DepartmentАвтор новости
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