Определились соперники азербайджанских команд по мини-футболу в Лиге чемпионов
Футбол
- 01 сентября, 2025
- 21:55
Сегодня состоялась жеребьевка Лиги чемпионов по мини-футболу.
Как сообщает Report, по итогам мероприятия определились соперники азербайджанских "Бирбаша Баку", "Зиря" и "АзНур", которые выступают в турнире.
"Бирбаша Баку" оказался в одной группе с командами "Црвена Звезда Белград" (Сербия), "Порту" (Португалия) и "Рымнику Вылча" (Румыния).
"Зиря" встретится с "Ред Мит Афула" (Израиль), "МФ 22 Якмарт Хуменне" (Словакия) и "Будапешт" (Венгрия).
Соперниками "АзНур" стали "Алматы" (Казахстан), "Овьедо" (Испания) и "Говерла Зак Прага" (Чехия).
Отметим, что Лига чемпионов пройдет в 17-21 сентября в столице Болгарии Софии.
