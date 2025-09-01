    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Определились соперники азербайджанских команд по мини-футболу в Лиге чемпионов

    Футбол
    • 01 сентября, 2025
    • 21:55
    Сегодня состоялась жеребьевка Лиги чемпионов по мини-футболу.

    Как сообщает Report, по итогам мероприятия определились соперники азербайджанских "Бирбаша Баку", "Зиря" и "АзНур", которые выступают в турнире.

    "Бирбаша Баку" оказался в одной группе с командами "Црвена Звезда Белград" (Сербия), "Порту" (Португалия) и "Рымнику Вылча" (Румыния).

    "Зиря" встретится с "Ред Мит Афула" (Израиль), "МФ 22 Якмарт Хуменне" (Словакия) и "Будапешт" (Венгрия).

    Соперниками "АзНур" стали "Алматы" (Казахстан), "Овьедо" (Испания) и "Говерла Зак Прага" (Чехия).

    Отметим, что Лига чемпионов пройдет в 17-21 сентября в столице Болгарии Софии.

