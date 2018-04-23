Определились самый высокооплачиваемый футболист и тренер мира

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Определился самый высокооплачиваемый футболист мира в сезоне 2017/18.

Как сообщает Report со ссылкой на издание France Football, это нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

За этот сезон форвард заработает 126 миллионов евро с учетом зарплаты, бонусов и доходов от рекламы.

Второе место в этом рейтинге занимает нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду (94 миллиона евро). Тройку лучших замыкает форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар (81,5 миллиона евро).

Первое место среди тренеров в аналогичном рейтинге занимает рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью (26 миллионов евро). На второй строчке располагается главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи (23 миллиона евро). На третьей позиции - Диего Симеоне из "Атлетико" (22 миллиона евро). Действующий победитель Лиги чемпионов, наставник "Реала" Зинедин Зидан занимает четвертое место (21 миллион евро).