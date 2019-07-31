Определились потенциальные соперники "Карабаха" в еврокубках

Определились потенциальные соперники азербайджанского футбольного клуба "Карабах" в 3-ем квалификационном раунде еврокубков.

Как передаёт Report, ими являются кипрский "АПОЭЛ" (Никосия) и словацкий "Слован" (Братислава).

В случае, если "Карабах" одолеет ирландский "Дандолк", то сыграет с "АПОЭЛ". Первый матч состоится 6-7 августа в Никосии, ответный - 13 августа в Баку.

Если же азербайджанский клуб не сможет пройти ирландский барьер, то продолжит борьбу в 3-ем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. В таком случае соперником "Карабаха" станет братиславский "Слован". Первый матч состоится 8 августа в Братиславе, ответный - 15 августа в Баку.

Отметим, что первый матч "Карабаха" с "Дандолком" на выезде завершился голевой ничьей - 1:1. Ответная игра пройдёт 31 августа на стадионе "Далга Арена" в Баку в 21:00 по местному времени.