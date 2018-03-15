Определились последние участники стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала на своём поле «Челси».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил аргентинский нападающий Лионель Месси. Ещё один гол записал на свой счёт уругвайский форвард Луис Суарес, который отличился после голевой передачи от всё того же Месси.

В первом матче в Лондоне команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, каталонская команда пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Челси» своё участие в турнире закончил.

В другом матче дня турецкий «Бешикташ» принимал «Баварию». Встреча проходила на стадионе «Водафон Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Голами отметились: Тьяго, 18, Гекхан Генуль (46) автогол, Сандро Вагнер (84), Вагнер Лав (59)