"Барселона" и "Аякс" вышли в полуфинал Лиги чемпионов - ВИДЕО

Определились первые две команды, получившие путёвку в полуфинал Лиги чемпионов.

Как передаёт Report, первыми победителями четвертьфинальных пар стали испанская "Барселона" и нидерландский "Аякс". Они выбили из борьбы английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Ювентус".

"Барселона" с разгромным счётом обыграла "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0). Дублем отметился форвард Лионель Месси, ещё один гол забил нападающий Филиппе Коутинью. "Барселона" вышла в полуфинал, обыграв "МЮ" с общим счетом 4:0 по сумме двух встреч. Сине-гранатовые сыграют с победителем пары "Ливерпуль" - "Порту".

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" на выезде обыграл "Ювентус" со счётом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Донни ван де Бек и Маттейс де Лигт. У проигравших отличился Криштиану Роналду. Этот результат позволил амстердамцам выйти в полуфинал Лиги чемпионов, поскольку первый матч завершился вничью со счетом 1:1.