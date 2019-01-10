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    Определились команды-участницы чемпионата Европы по волейболу

    Жеребьевка состоится 23 января в Стамбуле

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Определились все команды-участницы чемпионата Европы по волейболу среди мужских и женских команд. 

    Как сообщает Report, Азербайджан будет представлен лишь женской сборной. 

    Чемпионат Европы среди женщин пройдет с участием 24 команд. 

    Наряду с Азербайджаном, здесь примут участие Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Голландия, Греция, Испания, Италия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Эстония. 

    Чемпионат Европы пройдет с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии. Жеребьевка состоится 23 января в Стамбуле. 

    Отметим, что мужская сборная Азербайджана по волейболу не смогла получить право на участие в чемпионате Европы, проиграв шведам со счетом 0:3. 

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