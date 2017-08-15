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    Определились имена азербайджанских борцов греко-римского стиля, которые выступят на чемпионате мира

    Главный тренер Шабан Донат везет во Францию 8 борцов

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана по греко-римской борьбе на чемпионат мира, который пройдет в Париже.

    Как сообщает Report, на чемпионат отправятся 8 борцов. Главный тренер Шабан Донат решил предоставить шанс следующим спортсменам: Талех Мамедов (59 кг), Камран Мамедов (66 кг), Расул Цунаев (71 кг), Гасан Алиев (75 кг), Эльвин Мурсалиев (80 кг), Ислам Аббасов (85 кг), Орхан Нуриев (90 кг) и Сабах Шариати (130 кг).

    Отметим, что чемпионат мира состоится 21-26 августа в Париже. Согласно программе, 21-22 августа определятся победители среди борцов греко-римского стиля, а среди женщин - 23-24 августа.

    Борцы вольного стиля на ковер выйдут 25-26 августа.

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