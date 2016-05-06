​Определились финалисты футбольной Лиги Европы - ВИДЕО

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В финальном матче футбольной Лиги Европы сыграют английский «Ливерпуль» и испанская «Севилья».

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Британцы по сумме двух матчей одолели испанский «Вильярреал». В ответной встрече, прошедшей в Ливерпуле, мерсисайдцы одержали победу со счетом 3:0. Первый мяч в свои ворота на 7-й минуте отправил Бруно Сориано, второй гол на счету нападающего Дэниэла Старриджа (63), третий забил Адам Лаллана (81). В первой встрече сильнее были испанцы (1:0).

«Севилья» сломила сопротивление донецкого «Шахтера» — 3:1. У победителей дубль на счету Кевина Гамейро (9, 47), еще один мяч на счету Мариано Феррейры (59). У украинцев отличился Эдуардо да Силва (44). Первая игра завершилась вничью — 2:2.

Главный тренер севильцев испанец Унаи Эмери установил рекорд, в третий раз подряд выведя клуб в финал Лиги Европы. В двух предыдущих встречах андалусийцы одерживали победу.

Финальный матч Лиги Европы-2015/16 состоится 18 мая на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле.