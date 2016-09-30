Определились арбитры матча "Габала" - "Карабах"

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Определились все назначения для оставшихся трех матчей VII Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, центральная встреча тура между "Габалой" и "Карабахом" поручена рефери ФИФА Рагиму Гасанову.
Управлявший встречей между итальянским клубом "Рим" и румынским "Астра" в Лиге Европы Алияр Агаев на этом матче и матче между "Нефтчи" и "Кяпяз" выполнит функцию дополнительного помощника судьи.
01 октября (суббота)
"Нефтчи" - "Кяпяз"
Арбитры: Омар Пашаев, Намик Гусейнов, Мехман Махмудов, Нахид Алиев
Дополнительные помощники судей: Алияр Агаев, Рауф Джаббаров
Представитель АФФА: Нувер Хасыев
Судья-инспектор: Ахмедага Джаббаров
Hakim-inspektor: Əhmədağa Cabbarov
стадион "Əlincə Arena", 19:00
"Сумгайыт" - "АЗАЛ"
Арбитры: Ингилаб Мамедов, Эльман Мусаев, Вагиф Мусаев, Азер Аскеров
Дополнительные помощники судей: Эльвин Аскеров, Раван Гамзазаде
Представитель АФФА: Аскер Амиралиев
Судья-инспектор: Керим Агаев
"Kapital Bank Arena", 17:00
02 октября (воскресенье)
"Габала" - "Карабах"
Арбитры: Рагим Гасанов, Яшар Аббасов, Акиф Амирали, Джошгун Гасанов
Дополнительные помощники судей: Фариз Юсифов, Алияр Агаев
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Судья-инспектор: Ровшан Ахмедов
Габалинский городской стадион, 19:00
Отметим, что все встречи тура будут транслироваться телеканалом CBC Sport.
Sport DepartmentАвтор новости
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