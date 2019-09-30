Определились арбитры матча "Дюделанж" - "Карабах"

Определились назначения на матч второго тура группового этапа Лиги Европы между азербайджанским "Карабахом" и люксембургским "Дюделанжем".

Как сообщает Report, матч поручен группе арбитров из Шотландии. Главному судье Джону Битону будут помогать бокове арбитры Даниель Макфарлан и Дуглас Поттер. В качестве четвертого судьи матч обслужит Дональд Робертсон.

Функции рефери-обсервера выполнит норвежец Йон Эйлиф Скайерволд, представителя УЕФА - австриец Майкл Зоратти.

Напомним, ранее УЕФА распространил статическую информацию о предстоящем матче между азербайджанским "Карабахом" и люксембургским "Дюделанжем" во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что матч между командами состоится 3 октября на стадионе Jozi Bartel в Люксембурге и начнется в 23:00 по бакинскому времени.