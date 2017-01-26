Определилась таблица матчей сборной Азербайджана в отборочном групповом этапе чемпионата Европы

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Определилась таблица матчей сборной Азербайджана в отборочном групповом этапе предстоящего в 2019 году в Италии чемпионата Европы среди футбольных команд U21.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, возглавляемая главным тренером Яшаром Вагабзаде команда приступит к борьбе 31 августа. В тот день командой-соперницей станет Израиль.

Последний матч поездки пройдет против Норвегии. Встреча назначена на 16 октября будущего года.

2017 год

31 августа

Израиль - Азербайджан

5 сентября

Азербайджан - Ирландия

6 октября

Германия - Азербайджан

9 ноября

Азербайджан - Германия

14 ноября

Азербайджан - Косово

2018 год

22 марта

Косово - Азербайджан

27 марта

Ирландия - Азербайджан

6 сентября

Азербайджан - Израиль

11 сентября

Азербайджан - Норвегия

16 октября

Норвегия - Азербайджан.