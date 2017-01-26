Определилась таблица матчей сборной Азербайджана в отборочном групповом этапе чемпионата Европы

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Определилась таблица матчей сборной Азербайджана в отборочном групповом этапе предстоящего в 2019 году в Италии чемпионата Европы среди футбольных команд U21.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, возглавляемая главным тренером Яшаром Вагабзаде команда приступит к борьбе 31 августа. В тот день командой-соперницей станет Израиль.
Последний матч поездки пройдет против Норвегии. Встреча назначена на 16 октября будущего года.
2017 год
31 августа
Израиль - Азербайджан
5 сентября
Азербайджан - Ирландия
6 октября
Германия - Азербайджан
9 ноября
Азербайджан - Германия
14 ноября
Азербайджан - Косово
2018 год
22 марта
Косово - Азербайджан
27 марта
Ирландия - Азербайджан
6 сентября
Азербайджан - Израиль
11 сентября
Азербайджан - Норвегия
16 октября
Норвегия - Азербайджан.
Sport DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook