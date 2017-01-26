 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Определилась таблица матчей сборной Азербайджана в отборочном групповом этапе чемпионата Европы

    Первый и последний матчи будут выездными

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Определилась таблица матчей сборной Азербайджана в отборочном групповом этапе предстоящего в 2019 году в Италии чемпионата Европы среди футбольных команд U21.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, возглавляемая главным тренером Яшаром Вагабзаде команда приступит к борьбе 31 августа. В тот день командой-соперницей станет Израиль.

    Последний матч поездки пройдет против Норвегии. Встреча назначена на 16 октября будущего года.

    2017 год

    31 августа

    Израиль - Азербайджан

    5 сентября

    Азербайджан - Ирландия

    6 октября

    Германия - Азербайджан

    9 ноября

    Азербайджан - Германия

    14 ноября

    Азербайджан - Косово

    2018 год

    22 марта

    Косово - Азербайджан

    27 марта

    Ирландия - Азербайджан

    6 сентября

    Азербайджан - Израиль

    11 сентября

    Азербайджан - Норвегия

    16 октября

    Норвегия - Азербайджан.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi