Определилась дата возвращения Неймара в расположение ПСЖ

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Стала известна дата возвращения бразильского нападающего Неймара в лагерь команды французского футбольного клуба ПСЖ .

Как сообщает Report со ссылкой на портал UOL, восстанавливающийся после травмы форвард вернется в расположение команды в конце апреля.

В настоящее время 26-летний футболист продолжает восстановление после травмы и находится под наблюдением врача ПСЖ. Ожидается, что после возвращения на поле Неймар проведет три матча в чемпионате Франции - против "Амьена", "Ренна" и "Кана". Одним из вариантов возвращения называется финал Кубка страны, который пройдет 8 мая, если ПСЖ в полуфинале 18 апреля обыграет "Кан".

Ранее врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что футболист пропустит около трех месяцев.

Напомним, что в феврале во время матча чемпионата Франции против "Марселя" (3:0) Неймар получил растяжение связок голеностопного сустава и трещину пятой плюсневой кости. В текущем сезоне форвард провел 30 матчей за французский клуб, забив 29 мячей и отдав 19 голевых передач.