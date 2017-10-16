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    Определены судьи на игру между "Карабахом" и "Атлетико"

    Рассудит матч бригада французских рефери

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на матч между командой “Карабах” и испанским представителем "Атлетико" в рамках второго тура Лиги чемпионов.

    Как сообщает Report, матч 18 октября на Бакинском олимпийском стадионе рассудит бригада французских рефери.

    Лига чемпионов

    Группа C, III тур

    18 октября

    20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)

    Главный судья: Рудди Буке

    Боковые судьи: Гийом Дебар, Фредерик Кано

    Вспомогательные судьи: Амори Делеру, Франсуа Летексье

    Четвертый судья: Бертран Жуанно (все из Франции) 

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