Определены судьи на игру между "Карабахом" и "Атлетико"

16 октября, 2017 13:38

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на матч между командой “Карабах” и испанским представителем "Атлетико" в рамках второго тура Лиги чемпионов. Как сообщает Report, матч 18 октября на Бакинском олимпийском стадионе рассудит бригада французских рефери. Лига чемпионов Группа C, III тур 18 октября 20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) Главный судья: Рудди Буке Боковые судьи: Гийом Дебар, Фредерик Кано Вспомогательные судьи: Амори Делеру, Франсуа Летексье Четвертый судья: Бертран Жуанно (все из Франции)