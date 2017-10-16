Определены судьи на игру между "Карабахом" и "Атлетико"

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на матч между командой “Карабах” и испанским представителем "Атлетико" в рамках второго тура Лиги чемпионов.
Как сообщает Report, матч 18 октября на Бакинском олимпийском стадионе рассудит бригада французских рефери.
Лига чемпионов
Группа C, III тур
18 октября
20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)
Главный судья: Рудди Буке
Боковые судьи: Гийом Дебар, Фредерик Кано
Вспомогательные судьи: Амори Делеру, Франсуа Летексье
Четвертый судья: Бертран Жуанно (все из Франции)
Şamo QuliyevАвтор новости
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