Определены соперники сборной Азербайджана на тренировочных сборах

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Определены соперники сборной Азербайджана по футболу U-19, которая проведет тренировочные сборы с целью подготовки к элит-раунду чемпионата Европы.

Об этом Report сказал главный тренер сборной Вугар Мамед.

41-летний специалист сообщил, что в период турецких сборов будут проведены 4 проверочные игры. 21 января сборная встретится с 3-й командой российского “Краснодара”, 24 января - сборной U-19 Кувейта, 30 января в Москве - сменным составом “Динамо”. Соперник команды на 27 января пока не известен.

В.Мамед назвал соперников на запланированный в феврале в Испании подготовительный процесс. По его словам, сборная Азербайджана 12 февраля встретится с испанскими сверстниками, 14 февраля – местной командой U-18 "Мурсия", 17 февраля – командой той же возрастной группы из Шотландии.

Подготовка к элит-раунду чемпионата Европы стартует 12 января в Баку. Турецкие сборы состоятся 19-31 марта, испанские тренировки – 10-18 февраля.

Отметим, что сборная Азербайджана U-19 встретится на этапе элит-раунда организуемого в России чемпионата Европы с хозяевами поля 20 марта, Ирландией – 23 марта, Румынией – 26 марта.