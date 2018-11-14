Определены арбитры матча Азербайджан - Фарерские острова

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Определены все назначения на матч V тура Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Фарерских островов.

Как сообщает Report, встречу будет судить бригада арбитров из Кипра.

Главный арбитр Димитрис Масиаса Мариос Калогиру, боковой арбитр - Иоаннис Лазару, четвертый арбитр - Омирос Циортис, дополнительные вспомогательные арбитры - Василис Димитру и Лукас Сотириу.

Украинец Владимир Петров назначен судьей-инспектором, чех Ярослав Дудл - представителем УЕФА.

Отметим, что матч состоится 17 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:00.