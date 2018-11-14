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    Определены арбитры матча Азербайджан - Фарерские острова

    Игра поручена команде судей из Кипра

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Определены все назначения на матч V тура Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Фарерских островов.

    Как сообщает Report, встречу будет судить бригада арбитров из Кипра. 

    Главный арбитр Димитрис Масиаса Мариос Калогиру, боковой арбитр - Иоаннис Лазару, четвертый арбитр - Омирос Циортис, дополнительные вспомогательные арбитры - Василис Димитру и Лукас Сотириу.

    Украинец Владимир Петров назначен судьей-инспектором, чех Ярослав Дудл - представителем УЕФА.

    Отметим, что матч состоится 17 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:00.

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