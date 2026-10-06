Три дзюдоиста Азербайджана сегодня вступят в борьбу на ЧМ в Баку

Еще три представителя Азербайджана сегодня вступят в борьбу на чемпионате мира по дзюдо в Баку.

Как сообщает Report, в третий день соревнований на татами выйдут Хадиджа Гадашова в весовой категории до 57 кг, а также Хидаят Гейдаров и Рашид Мамедалиев - оба в весе до 73 кг.

Гадашова в 1/32 финала встретится с представительницей Кыргызстана Жанар Жолдошевой.

На этой же стадии Гейдаров проведет схватку с дзюдоистом из Косово Акилом Гяковой.

Мамедалиев начнет выступление с 1/16 финала, где его соперником станет победитель встречи между Адилом Османовым из Молдовы и канадцем Джастином Лемиром.

Квалификационные поединки начнутся в 10:30, а финальный блок, включающий медальные схватки, - в 18:00.

Чемпионат мира завершится 11 октября. В первый день соревнований член сборной Азербайджана Ахмед Юсифов завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг.

Эта награда стала четвертым золотом Азербайджана в истории взрослых чемпионатов мира по дзюдо и первым мировым титулом страны в весе до 60 кг.