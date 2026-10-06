В Иркутской области медведь напал на 81-летнего рыбака
В регионе
- 06 октября, 2026
- 09:29
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Медведь напал на 81-летнего рыбака на реке Киренга в Иркутской области РФ. Он получил ранения рук и тела.
Как передает Report cо ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Нападение произошло в районе деревни Чинонга. По информации ведомства, хищник набросился на пенсионера, когда тот причалил к берегу и разгружал лодку.
Мужчина сопротивлялся животному, после чего смог забраться обратно в лодку и отплыть на безопасное расстояние.
В региональной полиции предупредили жителей о высокой активности медведей и призвали воздержаться от походов в лес.
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