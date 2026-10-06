В Иркутской области медведь напал на 81-летнего рыбака

Медведь напал на 81-летнего рыбака на реке Киренга в Иркутской области РФ. Он получил ранения рук и тела.

Как передает Report cо ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Нападение произошло в районе деревни Чинонга. По информации ведомства, хищник набросился на пенсионера, когда тот причалил к берегу и разгружал лодку.

Мужчина сопротивлялся животному, после чего смог забраться обратно в лодку и отплыть на безопасное расстояние.

В региональной полиции предупредили жителей о высокой активности медведей и призвали воздержаться от походов в лес.