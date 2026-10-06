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    "Сабах" проведет свой первый матч в регулярном сезоне Лиги чемпионов ФИБА

    Командные
    • 06 октября, 2026
    • 09:41
    Сабах проведет свой первый матч в регулярном сезоне Лиги чемпионов ФИБА

    Азербайджанская баскетбольная команда "Сабах" сегодня проведет свой первый матч в регулярном сезоне Лиги чемпионов ФИБА.

    Как сообщает Report, чемпион Азербайджана проведет свой первый матч в группе А против литовского "Ритаса".

    Матч начнется в 20:30 по бакинскому времени на "Вильнюс Арене".

    Отметим, что в группу А также входят французский "Нантер 92" и турецкий "Трабзонспор".

    Лига чемпионов ФИБА Баскетбол
    "Sabah" FIBA Çempionlar Liqasının müntəzəm mövsümündə ilk oyununa çıxacaq
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