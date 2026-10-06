"Сабах" проведет свой первый матч в регулярном сезоне Лиги чемпионов ФИБА
Командные
- 06 октября, 2026
- 09:41
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Азербайджанская баскетбольная команда "Сабах" сегодня проведет свой первый матч в регулярном сезоне Лиги чемпионов ФИБА.
Как сообщает Report, чемпион Азербайджана проведет свой первый матч в группе А против литовского "Ритаса".
Матч начнется в 20:30 по бакинскому времени на "Вильнюс Арене".
Отметим, что в группу А также входят французский "Нантер 92" и турецкий "Трабзонспор".
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