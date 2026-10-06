Азербайджанская нефть незначительно подорожала
- 06 октября, 2026
- 09:48
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Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,6 или 0,48% - до $124,61.
Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.
По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $128,36.
Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $0,93 или 0,81% - до $113,81 за баррель.
В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.
Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).
В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.