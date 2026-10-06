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    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 09:48
    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,6 или 0,48% - до $124,61.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $128,36.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $0,93 или 0,81% - до $113,81 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Нефть марки Azeri Light Цена на нефть Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли
    Azərbaycan nefti bahalaşıb
    Azeri Light crude rises to $124.61 per barrel
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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