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    Всемирный банк изменил прогноз роста ВВП Азербайджана на 2026 год

    Финансы
    • 06 октября, 2026
    • 09:55
    Всемирный банк изменил прогноз роста ВВП Азербайджана на 2026 год

    Всемирный банк ожидает рост ВВП Азербайджана в 2026 году на 1,2%, а в 2027 году - на 1,8%.

    Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске доклада Всемирного банка об экономических перспективах региона Европы и Центральной Азии.

    По сравнению с апрельским прогнозом оценка роста экономики Азербайджана на 2026 год снижена на 0,8 процентного пункта, а прогноз на 2027 год оставлен без изменений.

    Напомним, в 2025 году экономика Азербайджана выросла на 1,4%.

    Всемирный банк связывает замедление роста в Азербайджане с продолжающимся структурным спадом в нефтяном секторе, сокращением государственных капитальных расходов и более слабым, чем ожидалось, ростом ненефтяной экономики.

    Всемирный банк (ВБ) Нефтяной сектор
    Dünya Bankı Azərbaycanda bu il üçün iqtisadi artım proqnozunu yeniləyib
    World Bank revises Azerbaijan's GDP growth forecast for 2026
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