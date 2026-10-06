Всемирный банк изменил прогноз роста ВВП Азербайджана на 2026 год

Всемирный банк ожидает рост ВВП Азербайджана в 2026 году на 1,2%, а в 2027 году - на 1,8%.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске доклада Всемирного банка об экономических перспективах региона Европы и Центральной Азии.

По сравнению с апрельским прогнозом оценка роста экономики Азербайджана на 2026 год снижена на 0,8 процентного пункта, а прогноз на 2027 год оставлен без изменений.

Напомним, в 2025 году экономика Азербайджана выросла на 1,4%.

Всемирный банк связывает замедление роста в Азербайджане с продолжающимся структурным спадом в нефтяном секторе, сокращением государственных капитальных расходов и более слабым, чем ожидалось, ростом ненефтяной экономики.