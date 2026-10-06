Сборная Азербайджана U-21 сегодня сыграет с Гибралтаром в Баку
Футбол
- 06 октября, 2026
- 09:37
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Сегодня сборная Азербайджана U-21 проведет свой очередной матч в отборочном раунде чемпионата Европы.
Как сообщает Report, команда под руководством Рашада Эюбова встретится со сборной Гибралтара в Баку.
Матч группы B начнется в 17:45 на стадионе Bank Respublika Arena. Главным арбитром матча будет Ясмин Саботич из Люксембурга.
Азербайджанская сборная U-21 в настоящее время занимает 5-е место среди 6 команд группы с 7 очками.
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