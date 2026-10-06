Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Сборная Азербайджана U-21 сегодня сыграет с Гибралтаром в Баку

    Футбол
    • 06 октября, 2026
    • 09:37
    Сборная Азербайджана U-21 сегодня сыграет с Гибралтаром в Баку

    Сегодня сборная Азербайджана U-21 проведет свой очередной матч в отборочном раунде чемпионата Европы.

    Как сообщает Report, команда под руководством Рашада Эюбова встретится со сборной Гибралтара в Баку.

    Матч группы B начнется в 17:45 на стадионе Bank Respublika Arena. Главным арбитром матча будет Ясмин Саботич из Люксембурга.

    Азербайджанская сборная U-21 в настоящее время занимает 5-е место среди 6 команд группы с 7 очками.

    Сборная Азербайджана по футболу Чемпионат Европы по футболу
    Azərbaycanın U-21 millisi bu gün Bakıda Cəbəllütariqlə qarşılaşacaq
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей