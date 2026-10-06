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    Azərbaycanın U-21 millisi bu gün Bakıda Cəbəllütariqlə qarşılaşacaq

    Futbol
    • 06 oktyabr, 2026
    • 09:19
    Azərbaycanın U-21 millisi bu gün Bakıda Cəbəllütariqlə qarşılaşacaq

    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçını keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Rəşad Eyubovun baş məşçqisi olduğu komanda Bakıda Cəbəllütariq millisi ilə üz-üzə gələcək.

    B qrupunun görüşü "Bank Respublika Arena"da, saat 17:45-də start götürəcək. Qarşılşamanın baş hakimi lüksemburqlu Yasmin Sabotiç olacaq.

    Qeyd edək ki, U-21 hazırda qrupda 6 komanda arasında 7 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb.

    Rəşad Eyubov Futbol üzrə Azərbaycanın U-21 millisi Bank Respublika Arena
    Сборная Азербайджана U-21 сегодня сыграет с Гибралтаром в Баку
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