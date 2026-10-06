Azərbaycanın U-21 millisi bu gün Bakıda Cəbəllütariqlə qarşılaşacaq
Futbol
- 06 oktyabr, 2026
- 09:19
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21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçını keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Rəşad Eyubovun baş məşçqisi olduğu komanda Bakıda Cəbəllütariq millisi ilə üz-üzə gələcək.
B qrupunun görüşü "Bank Respublika Arena"da, saat 17:45-də start götürəcək. Qarşılşamanın baş hakimi lüksemburqlu Yasmin Sabotiç olacaq.
Qeyd edək ki, U-21 hazırda qrupda 6 komanda arasında 7 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb.
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