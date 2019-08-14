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Определены все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Определены все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов прошли ответные матчи 3-го отборочного этапа турнира.

Как сообщает Report, по их итогам определились все пары стадии плей-офф квалификации. 

В следующем раунде сыграют следующие пары:

«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Русенборг» (Тронхейм, Норвегия)

«Олимпиакос» (Пирей, Греция) – «Краснодар» (Россия)

ЛАСК (Линц, Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) – «Аякс» (Амстердам, Нидерланды)

ЧФР (Клуж, Румыния) – «Славия» (Прага, Чехия)

«Янг Бойз» (Берн, Швейцария) – «Црвена Звезда» (Белград, Сербия)

Первые матчи пройдет 20–21 августа, ответные - 27–28 августа.

Отметим, что «Карабах» проиграл АПОЭЛ и покинул Лигу Чемпионов.

«Карабах» отправляется в раунд плей-офф Лиги Европы, где встретится с «Линфилд» (Северная Ирландия).

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