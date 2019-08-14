Определены все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов прошли ответные матчи 3-го отборочного этапа турнира.
Как сообщает Report, по их итогам определились все пары стадии плей-офф квалификации.
В следующем раунде сыграют следующие пары:
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Русенборг» (Тронхейм, Норвегия)
«Олимпиакос» (Пирей, Греция) – «Краснодар» (Россия)
ЛАСК (Линц, Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)
АПОЭЛ (Никосия, Кипр) – «Аякс» (Амстердам, Нидерланды)
ЧФР (Клуж, Румыния) – «Славия» (Прага, Чехия)
«Янг Бойз» (Берн, Швейцария) – «Црвена Звезда» (Белград, Сербия)
Первые матчи пройдет 20–21 августа, ответные - 27–28 августа.
Отметим, что «Карабах» проиграл АПОЭЛ и покинул Лигу Чемпионов.
«Карабах» отправляется в раунд плей-офф Лиги Европы, где встретится с «Линфилд» (Северная Ирландия).
News DepartmentАвтор новости