Определены все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Определены все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

14 августа, 2019 03:41

https://report.az/storage/news/09cfadd65f9251b2f965dae544f2c7a9/6ea1fe5e-da96-4877-9782-89f856a00733_292.jpg В Лиге чемпионов прошли ответные матчи 3-го отборочного этапа турнира. Как сообщает Report, по их итогам определились все пары стадии плей-офф квалификации. В следующем раунде сыграют следующие пары: «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Русенборг» (Тронхейм, Норвегия) «Олимпиакос» (Пирей, Греция) – «Краснодар» (Россия) ЛАСК (Линц, Австрия) – «Брюгге» (Бельгия) АПОЭЛ (Никосия, Кипр) – «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) ЧФР (Клуж, Румыния) – «Славия» (Прага, Чехия) «Янг Бойз» (Берн, Швейцария) – «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) Первые матчи пройдет 20–21 августа, ответные - 27–28 августа. Отметим, что «Карабах» проиграл АПОЭЛ и покинул Лигу Чемпионов. «Карабах» отправляется в раунд плей-офф Лиги Европы, где встретится с «Линфилд» (Северная Ирландия).

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