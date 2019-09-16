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Определены арбитры матча "Карабах"-"Севилья"

​Определены арбитры матча "Карабах"-"Севилья"

Определены арбитры матча "Карабах"-"Севилья" в рамках I тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, встреча поручена бригаде судей из Украины. Главному арбитру встречи Евгению Арановскому будут помогать боковые арбитры Семен Слончак и Игорь Алёхин.

Функцию четвертого судьи будет выполнять Ярослав Козык. Рефери-обсервер встречи - Эльмир Пилав из Боснии и Герцеговины, представитель УЕФА - болгарин Борис Станков.

Отметим, что матч "Карабах" - "Севилья" состоится 19 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:55.

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