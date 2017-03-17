Определился соперник клуба "Бешикташ" в 1/4 финала Лиги Европы

Прошла церемония жеребьевки

17 марта, 2017 16:59

https://report.az/storage/news/ce9af7ffffc65e26401cf2fb2fee2928/321947b0-03cb-416d-920c-aa216839fe31_292.jpg Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Прошла церемония жеребьевки 1/4 финального этапа Лиги Европы по футболу. Как сообщает Report, в результате жеребьевки определился соперник единственного представителя Турции "Бешикташа". Это французский клуб "Лион". Результаты жеребьевки: "Андерлехт" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) "Сельта" (Испания) - "Генк" (Бельгия) "Аякс" (Голландия) - "Шалке" (Германия) "Лион" (Франция) - "Бешикташ" (Турция). Отметим, что команды, названия которых указаны первыми, первые матчи проведут дома. Матчи 1/4 финала пройдут 13 и 20 апреля.