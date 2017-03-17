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    Определился соперник клуба "Бешикташ" в 1/4 финала Лиги Европы

    Прошла церемония жеребьевки

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Прошла церемония жеребьевки 1/4 финального этапа Лиги Европы по футболу. 

    Как сообщает Report, в результате жеребьевки определился соперник единственного представителя Турции "Бешикташа". Это французский клуб "Лион". 

    Результаты жеребьевки: 

    "Андерлехт" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 

    "Сельта" (Испания) - "Генк" (Бельгия) 

    "Аякс" (Голландия) - "Шалке" (Германия) 

    "Лион" (Франция) - "Бешикташ" (Турция).

    Отметим, что команды, названия которых указаны первыми, первые матчи проведут дома. Матчи 1/4 финала пройдут 13 и 20 апреля.

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