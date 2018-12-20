Определен один из соперников "Карабаха" на сборах в Анталье

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Уточнен соперник, с которым "Карабах" проведет одну из проверочных игр на зимних тренировочных сборах в Анталье.

Как сообщает Report, представитель Азербайджана в подготовительном процессе в турецком регионе Анталья встретится с польской командой "Пьяст". Встреча состоится 23 января.

Отметим, что команды "Карабах" и "Пьяст" в сезоне 2013-2014 года встречались во втором квалификационном этапе Лиги Европы. Победившая на домашнем поле со счетом 2:1 агдамская команда проиграла на выезде с тем же счетом в основное время, однако забила гол в добавленное время и перешла в другой этап.