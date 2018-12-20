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    Определен один из соперников "Карабаха" на сборах в Анталье

    Представитель Азербайджана встретится с командой, которую обыграл в Лиге Европы

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Уточнен соперник, с которым "Карабах" проведет одну из проверочных игр на зимних тренировочных сборах в Анталье.

    Как сообщает Report, представитель Азербайджана в подготовительном процессе в турецком регионе Анталья встретится с польской командой "Пьяст". Встреча состоится 23 января.

    Отметим, что команды "Карабах" и "Пьяст" в сезоне 2013-2014 года встречались во втором квалификационном этапе Лиги Европы. Победившая на домашнем поле со счетом 2:1 агдамская команда проиграла на выезде с тем же счетом в основное время, однако забила гол в добавленное время и перешла в другой этап. 

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