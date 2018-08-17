Определен один из послов Азербайджана, который примет участие в жеребьевке Лиги Европы УЕФА

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Определено имя одного из азербайджанских послов, который примет участие в жеребьевке группового этапа Лиги Европы УЕФА в сезоне 2018/2019.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, им станет футбольный ветеран Вели Гасымов.

Отметим, что финальный матч соревнования будет организован на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая 2019 года. По правилам, послом на финальной встрече должен быть ветеран футбола. Он примет участие во всех жеребьевках, начиная от группового этапа. Жеребьевка группового этапа состоится 31 августа в Монако.