ООН проведет проверку деятельности ФИФА на предмет соблюдения прав человека

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Организация Объединенных Наций (ООН) проведет независимую проверку деятельности Международной федерации футбола (ФИФА) на предмет соблюдения прав человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Заниматься независимой проверкой будет специальный представитель генерального секретаря ООН по вопросам бизнеса и прав человека Джон Рагги. Отчет о проделанной работе будет опубликован в марте 2016 года.

По словам исполняющего обязанности президента ФИФА Иссы Хаяту, соблюдение прав человека и полное соответствие международным стандартам в этом вопросе является важнейшей составляющей в процессе реформирования организации.

В конце мая разгорелся крупнейший в истории ФИФА скандал, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала семь высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным Министерства юстиции США, за 24 года они получили взятки на сумму около 150 млн долларов. Президент ФИФА Йозеф Блаттер на конгрессе организации 29 мая был переизбран на очередной срок, однако спустя четыре дня объявил об уходе в отставку на фоне коррупционных скандалов.

Кроме того, 3 декабря в Цюрихе по подозрению в коррупции были арестованы президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), глава федерации футбола Гондураса Альфред Хавит и глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Хуан Анхель Напоут из Парагвая. Оба чиновника также являлись вице-президентами ФИФА. Позже появилась информация, что в число обвиняемых входят бывший президент Бразильской конфедерации футбола (БКФ) Рикардо Тейшейра и нынешний глава конфедерации Марко Поло дель Неро.