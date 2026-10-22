Матчи ЧМ U-15 в Баку обслужат 75 местных и 6 иностранных арбитров

На чемпионате мира и фестивале FIFA U-15 в Баку будут работать 75 местных и 6 иностранных арбитров.

Об этом на запрос Report сообщили в пресс-службе АФФА.

Отмечается, что трое из иностранных судей представляют Турцию, трое - Грузию. Матчи сборной Азербайджана будут обслуживать иностранные арбитры.

Напомним, что турнир пройдет в Говсанском спортивном комплексе. При этом матч открытия и финал престижного турнира состоятся в Baku Crystal Hall.

Международный турнир пройдет с 22 по 30 октября. В нем примут участие юные футболисты из 189 стран, запланировано около тысячи матчей.