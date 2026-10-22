Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    Матчи ЧМ U-15 в Баку обслужат 75 местных и 6 иностранных арбитров

    Футбол
    • 22 октября, 2026
    • 13:48
    Матчи ЧМ U-15 в Баку обслужат 75 местных и 6 иностранных арбитров

    На чемпионате мира и фестивале FIFA U-15 в Баку будут работать 75 местных и 6 иностранных арбитров.

    Об этом на запрос Report сообщили в пресс-службе АФФА.

    Отмечается, что трое из иностранных судей представляют Турцию, трое - Грузию. Матчи сборной Азербайджана будут обслуживать иностранные арбитры.

    Напомним, что турнир пройдет в Говсанском спортивном комплексе. При этом матч открытия и финал престижного турнира состоятся в Baku Crystal Hall.

    Международный турнир пройдет с 22 по 30 октября. В нем примут участие юные футболисты из 189 стран, запланировано около тысячи матчей.

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА)
    Bakıda keçiriləcək FIFA U-15 dünya çempionatına 75 yerli və 6 əcnəbi hakim təyinat alıb
    44 filmi
    44 filmi

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