Матчи ЧМ U-15 в Баку обслужат 75 местных и 6 иностранных арбитров
Футбол
- 22 октября, 2026
- 13:48
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На чемпионате мира и фестивале FIFA U-15 в Баку будут работать 75 местных и 6 иностранных арбитров.
Об этом на запрос Report сообщили в пресс-службе АФФА.
Отмечается, что трое из иностранных судей представляют Турцию, трое - Грузию. Матчи сборной Азербайджана будут обслуживать иностранные арбитры.
Напомним, что турнир пройдет в Говсанском спортивном комплексе. При этом матч открытия и финал престижного турнира состоятся в Baku Crystal Hall.
Международный турнир пройдет с 22 по 30 октября. В нем примут участие юные футболисты из 189 стран, запланировано около тысячи матчей.
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