СФМ использует локальную систему ИИ для работы с конфиденциальными данными

В Службе финансового мониторинга (СФМ) создана внутренняя система искусственного интеллекта для работы с конфиденциальной информацией.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента сотрудничества и анализа бенефициарных собственников СФМ Фуад Алиев на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" в Баку.

По его словам, система проверяет информацию из разных источников, выявляет ошибки и сообщает экспертам о несоответствиях. Поскольку обрабатываемые данные имеют секретный и конфиденциальный характер, используется локальная система, а не внешние решения на основе искусственного интеллекта.

Система обучается на имеющейся базе данных, образцах, типологиях и международном опыте. Она анализирует информацию о подозрительных операциях, оценивает риски по различным параметрам, формирует визуальные профили и помогает экспертам определять уровень риска. При высоком риске система рекомендует провести дополнительную проверку.

Алиев подчеркнул, что искусственный интеллект выполняет вспомогательную функцию, а окончательные решения принимает человек. После завершения расследований эксперты передают системе обратную связь, что позволяет совершенствовать ее на основе новых результатов.