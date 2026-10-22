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    СФМ использует локальную систему ИИ для работы с конфиденциальными данными

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 13:45
    СФМ использует локальную систему ИИ для работы с конфиденциальными данными

    В Службе финансового мониторинга (СФМ) создана внутренняя система искусственного интеллекта для работы с конфиденциальной информацией.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента сотрудничества и анализа бенефициарных собственников СФМ Фуад Алиев на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" в Баку.

    По его словам, система проверяет информацию из разных источников, выявляет ошибки и сообщает экспертам о несоответствиях. Поскольку обрабатываемые данные имеют секретный и конфиденциальный характер, используется локальная система, а не внешние решения на основе искусственного интеллекта.

    Система обучается на имеющейся базе данных, образцах, типологиях и международном опыте. Она анализирует информацию о подозрительных операциях, оценивает риски по различным параметрам, формирует визуальные профили и помогает экспертам определять уровень риска. При высоком риске система рекомендует провести дополнительную проверку.

    Алиев подчеркнул, что искусственный интеллект выполняет вспомогательную функцию, а окончательные решения принимает человек. После завершения расследований эксперты передают системе обратную связь, что позволяет совершенствовать ее на основе новых результатов.

    Цифровая экосистема Искусственный интеллект (ИИ) Служба финансового мониторинга (СФМ)
    MMX: Məxfi məlumatlarla işləmək üçün süni intellektdən istifadə edirik
    Financial Monitoring Service develops internal AI system for confidential data, official says
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