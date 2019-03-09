Олимпийская чемпионка обновила мировой рекорд в спортивной ходьбе

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Китайская спортсменка Лю Хун установила новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 км на соревнованиях в Китае. Спортсменка преодолела дистанцию за 3 часа 59 минут 15 секунд.

Как сообщает Report, Лю Хун стала первой женщиной, преодолевшей дистанцию 50 км менее чем за четыре часа. Предыдущий рекорд принадлежал китаянке Лян Жуй, в 2018 году она показала результат 4 часа 4 минуты 36 секунд.

Лю Хун является чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в ходьбе на 20 км, также в ее активе золотая, серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира. Также спортсменке принадлежит мировой рекорд на дистанции 20 км (1:24.38), который она установила в 2015 году. Китаянка превзошла мировой рекорд, установленный российской легкоатлеткой Еленой Лашмановой (1:25.02).