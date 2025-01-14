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Жуниньо дал первый комментарий в связи с переходом во "Фламенго"

Жуниньо дал первый комментарий в связи с переходом во "Фламенго" 09^00
Футбол
14 января 2025 г. 09:18
Жуниньо дал первый комментарий в связи с переходом во Фламенго

Бразильский нападающий Олавио Жуниньо прокомментировал свой переход из "Карабаха" во "Фламенго".

Как сообщает Report, Жуниньо в аэропорту Рио-де-Жанейро сказал, что "очень рад быть в Бразилии".

28-летний нападающий ограничился таким коротким комментарием, так как еще не подписал официальный контракт с бразильским клубом. Его в аэропорту встречали как официальные лица клуба, так и несколько болельщиков.

Сегодня Жуниньо пройдет медицинское обследование, после чего подпишет трехлетний контракт с "Фламенго".

"Карабах" получит 5 млн евро от трансфера форварда.

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Версия на английском языке Qarabag's striker transferred to Flamengo says happy to be in Brazil
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın "Flamenqo"ya keçən hücumçusu: "Braziliyada olduğum üçün çox xoşbəxtəm"

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