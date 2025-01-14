Жуниньо дал первый комментарий в связи с переходом во "Фламенго"

09^00

Бразильский нападающий Олавио Жуниньо прокомментировал свой переход из "Карабаха" во "Фламенго".

Как сообщает Report, Жуниньо в аэропорту Рио-де-Жанейро сказал, что "очень рад быть в Бразилии".

28-летний нападающий ограничился таким коротким комментарием, так как еще не подписал официальный контракт с бразильским клубом. Его в аэропорту встречали как официальные лица клуба, так и несколько болельщиков.

Сегодня Жуниньо пройдет медицинское обследование, после чего подпишет трехлетний контракт с "Фламенго".

"Карабах" получит 5 млн евро от трансфера форварда.