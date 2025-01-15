Олавио Жуниньо: Период в "Карабахе" был лучшим в моей жизни

Покидающий "Карабах" Олавио Жуниньо заявил о том, что годы в "Карабахе" были лучшими в его жизни.

Покидающий "Карабах" Олавио Жуниньо заявил о том, что годы в этом клубе были лучшими в его жизни.

Как сообщает Report, об этом футболист сказал в интервью пресс-службе агдамского клуба.

28-летний нападающий, перешедший в бразильский "Фламенго", поблагодарил болельщиков "Карабаха" за поддержку.

"Вы уже знаете о моем уходе из клуба. Я хочу поблагодарить каждого болельщика за оказанную мне поддержку. Годы, проведенные в "Карабахе", были лучшими в моей жизни. За это время я пережил много радостных моментов. Конечно, были и грустные. Но мое сердце покидает это место и с большой радостью, и с печалью. Спасибо вам за внимание и заботу, оказанные мне в каждой игре. Желаю "Карабаху" высоких достижений в будущем. Этот клуб достигает поставленных целей. С поддержкой болельщиков он станет еще сильнее", - подчеркнул Жуниньо.

Отметим, что Олавио Жуниньо выступал за "Карабах" с лета 2023 года. Новый контракт с "Фламенго" рассчитан до 2028 года.