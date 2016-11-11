Оккупация Белфаста: Трудная игра в расколотой надвое стране - РЕПОРТАЖ

Сотрудник Report написал из города Белфаст

Северная Ирландия. Белфаст. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня сборная Азербайджана по футболу выйдет на последнее испытание этого года. Состоится игра со сборной Северной Ирландии, население которой составляет менее двух миллионов человек, а территория - меньше территории оккупированных азербайджанских земель. Отправившиеся в Белфаст вместе со сборной 8 журналистов уверены, что наша команда победит и с нетерпением ждут момент, когда возгласы победы поднимутся в туманное небо этого города.

Мы находимся здесь уже 4 дня. Из Баку вылетели 8 ноября на самолете Boeing-787 Dreamliner авиакомпании АЗАЛ. Изнутри самолет напоминал корабль. Возможно, футболистам никогда не предоставляли такое удобное транспортное средство. По словам экипажа, до этого дня этот самолет выполнял рейсы в США, а иногда, при большом количестве пассажиров, - в Стамбул и Дубай.

С момента выхода из автобуса до посадки в самолет в Международном аэропорту Гейдара Алиева перед футболистами был "зеленый свет". При входе внутрь была завершена регистрация документов. После того, как мы забрали документы, у нас была возможность переговорить. Настроение было хорошее. Они не были похожи на ту команду, которая отправлялась на выездной матч неуверенно. Однако футболисты, приглашенные из зарубежных клубов, словно отставали от общего ансамбля. Эдди Исрафилов, Дмитрий Назаров, Эмин Махмудов, Рамиль Шейдаев и Павел Пашаев старались не общаться с журналистами, и не называли причину. Они ограничивались фразой "не хотим". Дениз Йылмаз приедет непосредственно в Белфаст. Из легионеров только Камран Агаев был приветливым и в хорошем настроении. Он все время шутил в самолете. После того, как самолет взлетел, он взял микрофон и дал подробную информацию о полете, потом попросил всех сесть на свои места, "кроме Арифа Мирзабекова, потому что у него такой маленький рост, что ему нет необходимости садиться". Эти слова вызвали смех присутствующих в салоне. До этих слов никто не мог поверить, что говорит Камран Агаев...

Выдержать 7-часовой перелет не так уж и легко. Несмотря на шутки и разговоры, время не шло. Выходом были беседы с футболистами. Очень интересной была беседа с Камраном Агаевым, а также его обед с журналистами. Также скоротать время помогло интервью с Рашадом Садыговым. В ходе беседы он рассказал о трудностях, пережитых его семьей во время оккупации родного Кельбаджара, о футбольной карьере.

В Белфасте нас встретила дождливая погода. Из-за ливня мы еле добрались до микроавтобуса. Эта погода испортила нам настроение. Плюс ко всему, мы устали.

Однако на следующий день погода прояснилась. У нас появилась возможность прогуляться по городу, пообщаться с людьми. Если честно, в Белфасте не чувствовалось футбольное настроение. На Площади Победы, именуемой "Торговой", было много магазинов спортивной одежды, однако на улицах не было ни единой афиши о предстоящей игре. Среди людей также было мало тех, кто был предрасположен говорить об игре. Люди куда-то торопились, так как был рабочий день. На всех улицах и объектах обсуждали избрание Дональда Трампа президентом США.

А еще, с каждым днем увеличивалось число жителей, которые носили на груди тюльпаны. Свидетелями этого мы становились не только на улицах, но и на стадионе Windsor Park. Оказывается, тюльпаны означали, что они чтят память солдат, погибших в I Мировой войне. Помимо Великобритании, Уэлса и Шотландии, в футболках с тюльпанами планировала выйти на матч сборная Северной Ирландии. Однако ФИФА не дала на это согласие. Вместо этого, сегодняшний матч начнется минутой молчания по случаю очередной годовщины данного исторического события.

Как многие европейские города, Белфаст расположен на берегу реки. Берущая свое начало с горы Слив Круб и вливающаяся в Ирландское море река Лаган делит большую часть города на две части. На окраине города видна горная территория. Не случайно, что именно холмистая природа Северной Ирландии позволяет развивать животноводство и одним из символов страны является белая овца. Еще одним интересным моментом является то, что знаменитый "Титаник" был изготовлен в 1912 году в Белфасте и был запущен на воду. 1 апреля 2012 года здесь открыли музей "Титаник-Белфаст".

Поговорим немного о стадионе, где пройдет матч. Windsor Park расположен недалеко от нашего отеля. Хотя арена была построена в 1905 году, 20 лет назад она была капитально отремонтирована и количество сидений доведено до 25 тыс. В действительности, стадион принадлежит клубу "Линфильд". Сборная Северной Ирландии пользуется стадионом на правах аренды. Говорят, что для обладания стадионом Windsor Park, Футбольная федерация Северной Ирландии заявила о готовности выплатить "Линфильду" любую сумму. Однако клуб отказывается продавать стадион.

После пресс-конференции главных тренеров как нашей команды, так и команды-соперницы, у нас появилась возможность ознакомиться со стадионом. Из-за проливных дождей, травяное покрытие арены немного испортилось. Однако состояние газона вполне приемлемо для осенних месяцев. Один из интересных моментов заключался в том, что за пределами боковой линии наблюдался уклон. То есть, если во время матча кто-то упадет у боковой линии, он может скатиться в сторону. Во время тренировки нашей команды, первые 15 минут которой были открыты для СМИ, на трибуне также находились двое обучающихся в Европе азербайджанских болельщиков.

Одним из них являлся Шамиль Мустафаев. Он является членом фанклуба "Milli dəstə" ("Национальная группа") и вместе со своей группой на всех предыдущих матчах наших клубов и сборной оказывал поддержку. Другой болельщик был в форме клуба "Карабах". Всех присутствующих воодушевляли скандированные ими во время тренировки лозунги и исполненные песни.

До матча остаются считанные часы. В начале статьи я не случайно сравнил территорию Северной Ирландии с нашими оккупированными территориями. Я должен сказать, что эта территория была отделена от острова Ирландия и передана Соединенному Королевству. Как север, так и юг острова населяют ирландцы. Наши территории также находятся под оккупацией. Говоря Северная Ирландия вспоминаешь наши находящиеся под армянской оккупацией земли. Поэтому, эта победа может стать для нас настолько же радостной, как освобождение вершин Ляля-тепе и Талыш. С надеждой на то, что эта ночь запомнится победой...

Эльшан Мамедов