Охранники московской гостиницы не узнали Дель Пьеро и не пускали его к Месси - ВИДЕО

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Бывший нападающий сборной Италии Алессандро дель Пьеро накануне некоторое время не мог попасть в гостинице к форварду Аргентины Лионелю Месси.

Как передает Report, охранники не узнали дель Пьеро.

Помощники итальянца и журналисты, которые находились в отеле, попытались объяснить охране на русском, кто это такой, но безрезультатно.

Однако чуть позже один из представителей тренерского штаба аргентинской команды пришёл на шум и пропустил дель Пьеро к Месси.

Напомним, что завтра сборная Аргентины проведёт товарищеский матч против России.