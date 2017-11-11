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    Охранники московской гостиницы не узнали Дель Пьеро и не пускали его к Месси - ВИДЕО

    Журналисты попытались объяснить охране на русском, кто это такой, но безрезультатно

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Бывший нападающий сборной Италии Алессандро дель Пьеро накануне некоторое время не мог попасть в гостинице к форварду Аргентины Лионелю Месси.

    Как передает Report, охранники не узнали дель Пьеро.

    Помощники итальянца и журналисты, которые находились в отеле, попытались объяснить охране на русском, кто это такой, но безрезультатно.

    Однако чуть позже один из представителей тренерского штаба аргентинской команды пришёл на шум и пропустил дель Пьеро к Месси.

    Напомним, что завтра сборная Аргентины проведёт товарищеский матч против России.

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