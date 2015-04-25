Офис турецкого "Фенербахче" подвергся нападению

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Неизвестные разгромили филиал офиса турецкого «Фенербахче», передает Report со ссылкой на Hürriyet.

Как отмечается в сообщении, здание расположено в Анкаре. Злоумышленники разбили стеклянную дверь и проникли в помещение, где испортили компьютеры и прочую офисную технику. Также были разбиты окна офиса. Полиция пока не установила личности нападавших.

Ранее на автобус стамбульского клуба, в котором находились футболисты основной команды, был обстрелян.