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    Офис турецкого "Фенербахче" подвергся нападению

    Злоумышленники разбили стеклянную дверь и проникли в помещение

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Неизвестные разгромили филиал офиса турецкого «Фенербахче», передает Report со ссылкой на Hürriyet.

    Как отмечается в сообщении, здание расположено в Анкаре. Злоумышленники разбили стеклянную дверь и проникли в помещение, где испортили компьютеры и прочую офисную технику. Также были разбиты окна офиса. Полиция пока не установила личности нападавших.

    Ранее на автобус стамбульского клуба, в котором находились футболисты основной команды, был обстрелян.

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