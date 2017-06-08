Официальный представитель АФФА: Новая форма сборной Азербайджана недорогая и качественная

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Новая форма сборной Азербайджана по футболу подготовлена в 3 цветах. Об этом Report сообщил заведующий Отделом маркетинга и спонсорства АФФА Турал Пириев. По его словам, форма синего цвета, представленная на официальном сайте АФФА, предназначена для домашних игр. Сборная Азербайджана в выездных встречах использует красную форму, а в случае если цвет формы совпадет с формой соперника, будет использоваться форма белого цвета.

Т. Пириев сказал, что новые формы выпущены компанией Nike. Он отметил, что включение в форму определенных элементов требует дополнительных средств: "Ранее все страны выбирали формы различного дизайна. Но теперь делать изменения, как это было раньше, невозможно. Включение определенных элементов означает повышение дополнительных расходов. Наше желание было выбрать качественную форму по более низким ценам, чего мы и добились".

Представитель АФФА подчеркнул также, что новые формы качественные. По словам Т. Пириева, форма была постирана и проверена техническим составом команды, продемонстрирована главному тренеру сборной Роберту Просинечки и после всеобщего одобрения было принято решение о ее приобретении.

Заведующий отделом также назвал причину смены формы в середине отборочного цикла: "После выгодного предложения от компании Nike мы подписали договор. Как правило, Nike представляет свою одежду сборным стран, показавшим высокие результаты. Наверное, результаты сборной Азербайджана в нынешнем отборочном цикле сыграли свою роль в выборе сотрудничества с нами".

Отметим, что у сборной Азербайджана первый матч в новой форме будет против сборной Северной Ирландии.