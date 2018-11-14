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    Официальные представители АФФА пронаблюдают за матчем сборной Азербайджана

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    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Первый вице-президент АФФА Рауф Алиев и генсек структуры Эльхан Мамедов находятся с визитом в Грузии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, официальные представители национальной ассоциации будут наблюдать за встречей сборной Азербайджана U19 с Израилем в предварительном отборочном этапе чемпионата Европы по футболу.  

    Отметим, что мачт начнется на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси в 14:00 по бакинскому времени. 

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