Один из задержанных чиновников ФИФА согласился на экстрадицию в США

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/Федеральное управлению юстиции США объявило о том, что один из семи задержанных чиновников ФИФА дал согласие на экстрадицию в Соединенные Штаты, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Швейцарии.

Имя подозреваемого в коррупции функционера не разглашается, а сама процедура экстрадиции будет осуществлена в течение ближайших десяти дней, отмечает Report со ссылкой на Интерфакс.

В конце мая в ФИФА разгорелся коррупционный скандал, в результате которого от деятельности были отстранены несколько чиновников организации. 27 мая в Цюрихе по подозрению в коррупции были задержаны семь высокопоставленных чиновников ФИФА, после чего началось масштабное международное расследование. Помимо швейцарской полиции, расследование фактов коррупции в организации ведет ФБР.

Большинству арестованных предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупных размерах при выборе стран проведения чемпионатов мира.

Глава ФИФА Йозеф Блаттер, на фоне скандала переизбранный на пятый срок, заявил о решении покинуть занимаемый пост. По регламенту организации, он будет исполнять обязанности президента федерации до следующих выборов, которые пройдут в промежутке между декабрем 2015 и февралем 2016 годов.