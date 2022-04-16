Один из претендентов на покупку "Челси" отказался от сделки

Консорциум, возглавляемый семьей Риккетс, владеющей «Чикаго Кабс», отказался от покупки лондонского «Челси». Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

Консорциум, возглавляемый семьей Риккетс, владеющей «Чикаго Кабс», отказался от покупки лондонского «Челси». Как передает Report, об этом сообщает Sky Sports.

Консорциум заявил, что после тщательного рассмотрения решил не подавать окончательную заявку на покупку клуба.

Таким образом осталось три претендента. Это Мартин Бротон, бывший президент «Ливерпуля» и British Airways, в консорциум которого входят акционеры «Кристал Пэлас» Дэйв Блитцер и Джош Харрис; совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли, а также совладелец «Аталанты» и акционер «Бостон Селтикс» Стивен Пальюки.

Напомним, что из-за военных действий РФ в Украине Роману Абрамовичу пришлось принять решение о продаже «Челси» из-за наложенных на него санкций.