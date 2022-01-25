Объявлены сроки очередных игр в Высшей лиге по волейболу

Определились место и время начала очередных матчей в Высшей лиге Азербайджана по мужскому волейболу.

Определились место и время начала очередных матчей в Высшей лиге Азербайджана по мужскому волейболу.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, матчи первого тура состоятся 26-27 и 29 января.

Во втором туре 26 января в 18:00 пройдет встреча “Экспресс” - "Сярхядчи". На следующий день в 16:00 МОИК сыграет с “Муровом”.

29 января в 15:00 состоится матч III тура “Нефтчи” - “Экспресс”.

Встречи пройдут в спортивном зале волейбольного клуба ”Муров".

Игры, организованные в соответствии с карантинными правилами из-за пандемии, пройдут без болельщиков.