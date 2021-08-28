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Объявлен состав национальной сборной Азербайджана 

Объявлен состав национальной сборной Азербайджана  Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022 против команд Люксембурга (1 сентября), Ирландии (4 сентября) и Португалии (7 сентября).
Футбол
28 августа 2021 г. 00:55
Объявлен состав национальной сборной Азербайджана 

Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022 против команд Люксембурга (1 сентября), Ирландии (4 сентября) и Португалии (7 сентября).

Как сообщает Report, наставник команды Джанни Де Бьязи пригласил 25 футболистов. Среди них один новичок – Филип Озобич из "Карабаха".

Вратари: Шахруддин Магомедалиев ("Карабах"), Айдын Байрамов ("Сумгайыт"), Мехти Джаннатов ("Зиря");

Защитники: Максим Медведев, Аббас Гусейнов, Бахлул Мустафазаде (все - "Карабах"), Азер Салахлы ("Кешля"), Эльвин Бадалов, Ходжат Хагверди (оба - "Сумгайыт"), Тамкин Халилзаде, Сертан Ташкын ("Зиря"), Антон Кривоцюк ("Висла" Плоцк, Польша);

Полузащитники: Гара Гараев, Исмаил Ибрагимли, Торал Байрамов, Филип Озобич (все - "Карабах"), Рагим Садыхов, Вугар Мустафаев (оба - "Сумгайыт"), Эмин Махмудов ("Нефтчи"), Анатолий Нуриев ("Колос", Украина);

Нападающие: Махир Эмрели ("Легия", Польша), Намик Алескеров ("Бурсаспор", Турция), Али Гурбани ("Сумгайыт"), Рамиль Шейдаев ("Карабах"), Рустам Ахмедзаде ("Мина", Украина).

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Версия на азербайджанском языке Futbol üzrə Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb

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