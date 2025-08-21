О нас

Объявлен формат сезона 2025/2026 Кубка Азербайджана по футболу

Объявлен формат сезона 2025/2026 Кубка Азербайджана по футболу 17^29 Объявлен формат сезона 2025/2026 Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
21 августа 2025 г. 17:37
Объявлен формат сезона 2025/2026 Кубка Азербайджана по футболу

Объявлен формат сезона 2025/2026 Кубка Азербайджана по футболу.

Об этом Report сообщил директор по медиа и маркетингу Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Сенан Абдуллаев.

Он напомнил, что основное изменение в турнире связано с финальным матчем: "Учитывая опыт других стран, мы решили провести финальный матч в более ранние сроки - 13 мая. Команды, участвующие во всех лигах, примут участие в кубковых соревнованиях".

Абдуллаев сообщил, что представители II Лиги начнут сезон в Кубке Азербайджана с раннего этапа:

"Затем к победителям присоединятся команды 1-й Лиги и команды, завершившие прошлый сезон Премьер-Лиги на нижних позициях. На следующем этапе мы увидим в борьбе и команды, занявшие верхние строчки Премьер-Лиги. Победитель прошлого сезона "Сабах" будет находиться в 1-й корзине во время жеребьевки. Команды будут соревноваться на условиях Премьер-Лиги. То есть, например, команды 1-й Лиги смогут использовать в основном составе всех своих легионеров".

Отметим, что в финале прошлого сезона "Сабах" победил "Карабах" со счетом 3:2 в дополнительное время после ничьей 2:2 в основное время.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümünün formatı açıqlanıb

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi