Объявлен формат сезона 2025/2026 Кубка Азербайджана по футболу

17^29 Объявлен формат сезона 2025/2026 Кубка Азербайджана по футболу.

Объявлен формат сезона 2025/2026 Кубка Азербайджана по футболу.

Об этом Report сообщил директор по медиа и маркетингу Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Сенан Абдуллаев.

Он напомнил, что основное изменение в турнире связано с финальным матчем: "Учитывая опыт других стран, мы решили провести финальный матч в более ранние сроки - 13 мая. Команды, участвующие во всех лигах, примут участие в кубковых соревнованиях".

Абдуллаев сообщил, что представители II Лиги начнут сезон в Кубке Азербайджана с раннего этапа:

"Затем к победителям присоединятся команды 1-й Лиги и команды, завершившие прошлый сезон Премьер-Лиги на нижних позициях. На следующем этапе мы увидим в борьбе и команды, занявшие верхние строчки Премьер-Лиги. Победитель прошлого сезона "Сабах" будет находиться в 1-й корзине во время жеребьевки. Команды будут соревноваться на условиях Премьер-Лиги. То есть, например, команды 1-й Лиги смогут использовать в основном составе всех своих легионеров".

Отметим, что в финале прошлого сезона "Сабах" победил "Карабах" со счетом 3:2 в дополнительное время после ничьей 2:2 в основное время.