Обнародованы назначения на последние матчи в групповом этапе Лиги Европы "Карабаха" и "Габалы"

Шабрань. 5 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы все назначения на матчи последнего тура в групповом этапе Лиги Европы по футболу азербайджанских клубов "Карабах" и "Габала".
Как передает Report, матчи поручены хорватским и уэльским арбитрам.
В Баку на встрече между "Карабахом" и итальянским "Фиорентина" арбитром будет Иван Бебев.
Предстоящим в Германии матчем между "Майнц" и "Габалой" будет управлять Саймон Ли Эванс.
8 декабря
Евролига, групповой этап, VI тур
20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Фиорентина" (Италия)
Рефери: Иван Бебек
Ассистенты рефери: Томислав Петрович, Миро Гргич
Дополнительные ассистенты рефери: Анте Вучемилович-Шимунович, Горан Габрило
Четвертый рефери: Горан Патаки (все Хорватия)
Судья-инспектор: Василий Мельничук (Украина)
Представитель УЕФА: Михаэл Зоратти (Австрия)
Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
22:00. "Майнц" (Германия) - "Габала" (Азербайджан)
Главный арбитр: Саймон Ли Эванс
Ассистенты рефери: Гарет Вин Джонс, Льюис Росс Эдвардс
Дополнительные ассистенты рефери: Ник Претт, Брин Мархам-Джонс
Четвертый рефери: Дэниэл Беккетт (все Уэльс)
Судья-инспектор: Аре Хабичт (Эстония)
Представитель УЕФА: Имон Нафтон (Ирландия)
Майнц: Майнц Арена
Sport DepartmentАвтор новости
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